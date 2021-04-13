Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей

13.04.2021 19:00

Нападающий донецкого клуба Жуниор Мораес забил уже 17-й дубль в Украинской футбольной Премьер-Лиге. Отличился он в матче против «Мариуполя».

Также первый гол, забитый оранжево-синим, стал для бразильца 60-м за «Шахтёр» во всех турнирах, а второй — 45-м в УПЛ. Этот результат позволил ему обойти Валерия Кривенцова и подняться на 10-ю строчку в списке бомбардиров донецкого клуба в чемпионатах Украины.

За горняков Мораес забил дважды за игру уже 7-й раз. Ещё один дубль Жуниор оформил за «Динамо» и 9 — за «Металлург».

В топе футболистов чемпионата Украины по количеству дублей игрок «Шахтёра» на данный момент делит вторую строчку с Александром Гладким.

На первом же месте находятся сразу четверо спортсменов, у каждого из которых в активе по 18 дублей. Это Сергей Ребров, Марко Девич, Евгений Селезнёв и Андрей Ярмоленко.

Сделать ставку на то, сможет ли 34-летний бразилец стать одним из лидеров УПЛ по количеству дублей после следующего поединка, можно на сайте букмекерской конторы Фаворит.