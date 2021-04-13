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Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира

13.04.2021 18:00
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Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира

Полузащитник украинской сборной Александр Зинченко дал оценку игры национальной команды на отборе к ЧМ-2022. Напомним, что она играла с Францией, Финляндией и Казахстаном. Что интересно, все поединки закочились с одинаковым счётом 1:1.
Александр Зинченко рассказал, что для него большой честью и ответственностью было выходить на поле в качестве капитана сборной Украины.
По словам полузащитника, в игре с французами его команде удалось проявить характер. Во многом помогли мотивирующие слова тренерского штаба. Свой гол украинцы забили совершенно заслуженно.
По мнению Зинченко, в поединке с финнами сборной не хватило концентрации: хотя команда контролировала игру на протяжении всей встречи, в конце футболисты расслабились и пропустили мяч.
Матч против Казахстана выдался крайне трудным для украинцев. Несмотря на множество моментов и ударов, забить удалось лишь однажды.
Александр считает, что нужно оставить всё плохое позади и продолжать двигаться вперёд. Посмотреть трансляции следующих встреч украинской национальной команды и сделать на них ставки вы сможете, скачав приложение Мелбет на свой смартфон.



Теги: Чемпионат мира по футболу, Сборная Украины, отбор
 
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