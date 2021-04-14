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«Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок

14.04.2021 08:15
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«Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок

Донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо» впервые в истории сразятся друг с другом в киберспортивном матче.
17 апреля на НСК «Олимпийский» в 14:00 состоится матч украинских команд в спортивном симуляторе FIFA 21. За «Шахтёр» сыграет Алексей Forlan FS Мерсер, «Динамо» будет представлять Виталий Labotryas Муха.
Киберспортсменам предстоит управлять аналогами клубов и их футболистов. Проходить сражение будет в форме серии до двух выигрышей.
Горняки и киевляне покажут трансляцию этого виртуального матча на своих каналах на популярном видеохостинге YouTube. Уже известно, что поединок прокомментируют личности, которые очень хорошо известны в футбольной среде, однако их имена до сих пор держат в секрете.
Реальный матч между «Шахтёром» и «Динамо» будет проходить в тот же день, но на несколько часов позже, в 19:30.
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Теги: симулятор, киберспорт, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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