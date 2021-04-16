Шахтер - Динамо: анонс и прогноз на матч

16.04.2021 10:00

В субботу, 17 апреля, донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский, сообщает iSport.

"Горняки" в первом круге нынешнего сезона обыграли киевлян со счетом 3:0, и теперь подопечные Мирчи Луческу рассчитывают взять реванш. Однако эксперты считают, что предстоящем поединке победу вновь одержит команда Луиша Каштру.

Так, в компании Parimatch на победу Шахтера можно поставить с коэффициентом 2.05, а вот триумф "бело-синих" оценили в 3.55.

На ничейный исход встречи принимают ставки с коэффициентом 3.55.

Отметим, что киевляне подходят к матчу в качестве лидера турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 52 очка. Шахтер идет на втором месте, отставая от Динамо на 7 баллов.

В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 19:25 по киевскому времени.