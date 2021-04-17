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Тайсон официально покинул "Шахтер"
17.04.2021 15:00
"Шахтер" досрочно прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником команды Тайсоном, сообщает официальный сайт "горняков".
Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.
В последнее время футболист конфликтовал с тренерским штабом, за что был сослан в дубль "горняков".
Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.
Теги: уход, ФК "Шахтёр", Тайсон
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