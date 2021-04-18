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"Динамо" обыграло "Шахтер" в "классическом" дерби (ВИДЕО)
18.04.2021 11:00
В матче 22-го тура чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", сообщает Апостроф.
В начале встречи небольшое преимущество было у "Шахтера". На 3-й минуте мог забить Соломон, но его удар с очень острого угла оказался неточным. К середине тайма "Динамо" постепенно выровняло игру и перехватило инициативу. На 34-й минуте Андриевский заработал пенальти, который реализовал Де Пена. Во втором тайме "Шахтер" пытался атаковать, но опасных моментов практически не возникало.
Таким образом за 4 тура до конца турнира отставание "Шахтера" от "Динамо" увеличилось до 10 очков. Это значит, что киевляне могут гарантировать себе чемпионство уже в следующем матче.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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