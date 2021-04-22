Луганская Заря вышла в финал Кубка Украины (ВИДЕО)

22.04.2021 10:00

В рамках полуфинала Кубка Украины Александрия уступила Заре 3:4, сообщает Корреспондент.net.

Луганский клуб повел в счете на 20-й минуте благодаря красивому голу Владислава Кочергина. Под занавес поединка подопечные Шарана сравняли счет - Бондаренко реализовал пенальти.

В компенсированное время команды не смогли отличиться, а победитель встречи определялся в серии пенальти - им стал луганский коллектив.

В финале Кубка Украины Заря сыграет против киевского Динамо, которое обыграло Агробизнес со счетом 3:0.