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Луганская Заря вышла в финал Кубка Украины (ВИДЕО)
22.04.2021 10:00
В рамках полуфинала Кубка Украины Александрия уступила Заре 3:4, сообщает Корреспондент.net.
Луганский клуб повел в счете на 20-й минуте благодаря красивому голу Владислава Кочергина. Под занавес поединка подопечные Шарана сравняли счет - Бондаренко реализовал пенальти.
В компенсированное время команды не смогли отличиться, а победитель встречи определялся в серии пенальти - им стал луганский коллектив.
В финале Кубка Украины Заря сыграет против киевского Динамо, которое обыграло Агробизнес со счетом 3:0.
Теги: футбол, Кубок Украины, полуфинал, ФК "Заря"
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