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Украинская каратистка взяла бронзу на турнире в Лиссабоне
Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей престижного турнира Karate 1 Premier League, один из этапов которого прошел в португальском Лиссабоне.
Как сообщается на официальном сайте Международной федерации каратэ (WKF), в финальной схватке наша соотечественница разгромила соперницу из Египта Аттию Ясмин со счетом 6:0 в весовой категории до 55 кг. Это "золото" стало для нее первым в нынешнем сезоне. На странице спортсменки в Instagram появилась нарезка моментов из решающего противостояния.
Известный украинский каратист Станислав Горуна, который выступает в категории до 75 кг, взял "бронзу", победив Кароля-Габора Харспатаки (3:2). Это позволило ему подтвердить лицензию на Олимпийские игры в Токио и присоединиться к Терлюге, которая уже обеспечила себе участие в соревнованиях.
Другие наши соотечественники – Андрей Торошанко, Ризван Талибов, Галина Мельник и Анастасия Степашко – проиграли свои бои за третье место.
По материалам: https://news.liga.net
Теги: Украина, спорт, турнир, каратэ, Лиссабон
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