Луиш Каштру объявил об уходе с поста главного тренера «Шахтера»

10.05.2021 10:00

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру покидает свой пост. Об этом португальский специалист заявил на пресс-конференции после матча заключительного тура чемпионата Украины с «Ингульцом» (1:0).

Отметим, что нынешний контракт Каштру с "горняками" истекает летом 2021 года и стороны решили не пролонгировать соглашение.

Луиш Каштру возглавил «Шахтер» в июле 2019 года и за это время один раз выиграл чемпионат Украины, а также доводил команду до полуфинала Лиги Европы.

В текущем сезоне донецкий клуб впервые за последние 14 лет остался без трофеев.