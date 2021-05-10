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Луиш Каштру объявил об уходе с поста главного тренера «Шахтера»

10.05.2021 10:00
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Луиш Каштру объявил об уходе с поста главного тренера «Шахтера»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру покидает свой пост. Об этом португальский специалист заявил на пресс-конференции после матча заключительного тура чемпионата Украины с «Ингульцом» (1:0).
Отметим, что нынешний контракт Каштру с "горняками" истекает летом 2021 года и стороны решили не пролонгировать соглашение.
Луиш Каштру возглавил «Шахтер» в июле 2019 года и за это время один раз выиграл чемпионат Украины, а также доводил команду до полуфинала Лиги Европы.
В текущем сезоне донецкий клуб впервые за последние 14 лет остался без трофеев.



Теги: отставка, ФК "Шахтёр", Луиш Каштру
 
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