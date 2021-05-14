"Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины (ВИДЕО)

14.05.2021 10:00

В Тернополе состоялся финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". В дополнительное время победу одержали киевляне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче на 98 минуте забил Цыганков. На 105 минуте он же не смог реализовать пенальти.

"Динамо" в 13 раз в своей истории выиграло Кубок Украины и вместе с победой в чемпионате оформило в этом сезоне "золотой дубль".