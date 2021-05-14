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"Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины (ВИДЕО)

14.05.2021 10:00
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"Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины (ВИДЕО)

В Тернополе состоялся финал Кубка Украины по футболу между киевским "Динамо" и луганской "Зарей". В дополнительное время победу одержали киевляне. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственный гол в матче на 98 минуте забил Цыганков. На 105 минуте он же не смог реализовать пенальти.
"Динамо" в 13 раз в своей истории выиграло Кубок Украины и вместе с победой в чемпионате оформило в этом сезоне "золотой дубль".



Теги: футбол, Кубок Украины, финал, ФК "Динамо" Киев, ФК "Заря"
 
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