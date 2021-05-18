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Новый наставник для "Шахтера"
Футбольный сезон 2020/2021 подходит к завершению. Топ-чемпионаты проводят последние туры, определяющие победителей. Точное время трансляций заключительных поединков можно узнать из tv программы на новостном портале "Мета".
Узнали фанаты имя чемпиона УПЛ. В конкурентной борьбе с "Шахтером" титул завоевало киевское "Динамо". Неудачный исход чемпионской гонки заставил руководство "горняков" задуматься о смене на тренерском мостике. Через некоторое время болельщики узнали имя нового наставника клуба. Им стал Роберто Де Дзерби.
Что известно о Де Дзерби?
При выборе нового тренера менеджмент учитывал атакующую ментальность и игровые принципы "Шахтера". Условный Жозе Моуриньо никогда не попадет в шорт-лист на пост наставника "черно-оранжевых". Специалист должен исповедовать атакующий, комбинационный стиль игры, давно ставший визитной карточкой "Шахтера".
С этой точки зрения кандидатура Де Дзерби идеально подходит донецкому клубу. Роберто самый яркий представитель атакующей школы в итальянской Серии А. Де Дзерби практически не использует в тактике длинные выносы мяча и фланговые навесы.
Идеальный вариант
"Шахтер" долгие годы использовал прогрессивную схему 4-2-3-1. Ее внедрил Луческу, поскольку такой футбол задействовал лучшие качества атакующей бразильской диаспоры клуба. Де Дзерби - фанат этой схемы и довел ее в "Сассуоло" до совершенства.
Тем не менее Роберто умеет "зеркалить" схемы топ-клубов, для достижения локального преимущества. Для него не существует проблемы выпустить на поле трех центральных защитников, но сохранить принципы владения мячом и приверженность короткому пасу.
С интересом ждем начала нового сезона, чтобы оценить работу креативного итальянского специалиста.
Теги: тренер, ФК "Шахтёр", назначение
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