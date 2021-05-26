"Шахтер" заключил контракт с новым главным тренером

26.05.2021 08:00

Роберто Де Дзерби официально стал новым главным тренером донецкого "Шахтера". 41-летний итальянский специалист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона, сообщает официальный сайт "горняков".

В донецком клубе Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру, который проработал в Украине два года.

Это будет первый опыт работы Де Дзерби за пределами Италии. Ранее он возглавлял "Сассуоло", который при нем заметно прогрессировал и боролся за еврокубки, а до этого менеджер работал в "Беневенто", "Палермо", "Фоджи" и "Дарфо Боарио".

В ходе двухдневного визита Де Дзерби ознакомится с тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи.

Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера".