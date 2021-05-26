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"Шахтер" заключил контракт с новым главным тренером

26.05.2021 08:00
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"Шахтер" заключил контракт с новым главным тренером

Роберто Де Дзерби официально стал новым главным тренером донецкого "Шахтера". 41-летний итальянский специалист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона, сообщает официальный сайт "горняков".
В донецком клубе Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру, который проработал в Украине два года.
Это будет первый опыт работы Де Дзерби за пределами Италии. Ранее он возглавлял "Сассуоло", который при нем заметно прогрессировал и боролся за еврокубки, а до этого менеджер работал в "Беневенто", "Палермо", "Фоджи" и "Дарфо Боарио".
В ходе двухдневного визита Де Дзерби ознакомится с тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи.
Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера".



Теги: контракт, тренер, ФК "Шахтёр"
 
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