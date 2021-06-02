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«Динамо» продлило контракт с Луческу
02.06.2021 15:00
«Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Мирчей Луческу. Новое соглашение с 75-летним румыном рассчитано до лета 2023 года, сообщает Tribuna.com.
Президент «Динамо» Игорь Суркис договорился с тренером о продлении сотрудничества во время совместной поездки на финалы ЛЧ и ЛЕ.
В 2020 году румынский специалист подписал с киевским клубом контракт по системе «2+1».
В первом же сезоне коуч привел киевлян к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Под его руководством команда одержала 28 побед в 43 матчах, 8 раз сыграла вничью и 7 раз уступила.
Теги: Мирча Луческу, контракт, ФК "Динамо" Киев
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