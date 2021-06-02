«Динамо» продлило контракт с Луческу

02.06.2021 15:00

«Динамо» объявило о продлении контракта с главным тренером Мирчей Луческу. Новое соглашение с 75-летним румыном рассчитано до лета 2023 года, сообщает Tribuna.com.

Президент «Динамо» Игорь Суркис договорился с тренером о продлении сотрудничества во время совместной поездки на финалы ЛЧ и ЛЕ.

В 2020 году румынский специалист подписал с киевским клубом контракт по системе «2+1».

В первом же сезоне коуч привел киевлян к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины. Под его руководством команда одержала 28 побед в 43 матчах, 8 раз сыграла вничью и 7 раз уступила.