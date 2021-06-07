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В РФ возмутились новой формой сборной Украины по футболу
Сборная Украины перед чемпионатом Европы обновила комплекты формы, в которой она будет выступать на турнире, сообщает Korrespondent.net.
На передней части футболок изображен контур карты Украины с гербом страны, стилизированным как эмблема УАФ.
На спинах у игроков, над фамилиями, нанесено приветствие Слава Украине!, а на воротничках изнутри ответ на него Героям слава!.
В России ряд различных чиновников уже возмутились составляющими украинской формы.
Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму", а лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!" она назвала "калькой с известного немецкого национал-социалистического приветствия".
Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв, в свою очередь, призвал УЕФА "отреагировать на эту форму и запретить ее". "На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", – сказал он.
Теги: Россия, Чемпионат Европы, форма, Сборная Украины
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