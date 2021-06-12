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УАФ заявила о "победном компромиссе" с УЕФА по дизайну формы
12.06.2021 10:00
Украинская сборная на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, но к ней добавят еще один элемент, а лозунг "Героям слава" разместят за картой, в центре очертаний границ Украины. Об этом по результатам переговоров с УЕФА в Риме сообщил в Фейсбуке президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
"Итоги переговоров следующие: на миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава!", изображение карты Украины с ее неделимыми границами... Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция", – написал он.
Теги: Украина, УЕФА, Чемпионат Европы, форма
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