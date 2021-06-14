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ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильским полузащитником

14.06.2021 13:00
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ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильским полузащитником

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с бразильским полузащитником Педриньо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Педриньо начинал карьеру в бразильском "Коринтиансе" и выступал за первую команду с 2017 по 2020 год (134 игры, 11 мячей). В августе 2020-го перешел в португальскую "Бенфику". В минувшем сезоне поучаствовал в 31 матче, забил 1 гол.
Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Контракт "горняков" с 23-летним бразильцем рассчитан на 5 лет.



Теги: футбол, Бразилия, контракт, полузащитник, ФК "Шахтёр"
 
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