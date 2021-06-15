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ФК "Шахтер" объявил о создании женской команды

15.06.2021 16:00
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ФК "Шахтер" объявил о создании женской команды

Футбольный клуб "Шахтер" объявил о создании женской команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Новосозданная команда в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины.
В настоящее время начата работа по формированию игрового состава и планированию тренировочного процесса. Более подробную информацию в "Шахтере" пообещали сообщить позже.
Ранее исполком Украинской ассоциации футбола утвердил стратегический план развития женского футбола в Украине на 2020–2024 годы, согласно которому, клубы Украинской премьер-лиги должны иметь в своей структуре женские команды.



Теги: женщина, команда, ФК "Шахтёр"
 
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