ФК "Шахтер" объявил о создании женской команды

15.06.2021 16:00

Футбольный клуб "Шахтер" объявил о создании женской команды. Об этом сообщается на сайте клуба.

Новосозданная команда в сезоне-2021/22 будет выступать в Первой лиге женского чемпионата Украины.

В настоящее время начата работа по формированию игрового состава и планированию тренировочного процесса. Более подробную информацию в "Шахтере" пообещали сообщить позже.

Ранее исполком Украинской ассоциации футбола утвердил стратегический план развития женского футбола в Украине на 2020–2024 годы, согласно которому, клубы Украинской премьер-лиги должны иметь в своей структуре женские команды.