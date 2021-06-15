Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-2020

15.06.2021 09:00

17 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч Украина-Северная Македония. Эксперты портала “Рейтинг Букмекеров” дали свой прогноз на предстоящую игру.

Сообщается, что на трибуны стадиона National Arena планируется допустить до 25% болельщиков. В связи с этим ни одна из команд явного преимущества в виде поддержки на трибунах не получит.

Что касается украинской сборной, то команда Андрея Шевченко смогла занять первое место в группе, где также выступали Португалия и Сербия. К слову, действующих чемпионов Европы украинцы обыграли дома со счетом 2:1, а сербов и вовсе разгромили, забив сопернику пять безответных мячей. Заметно выросло качество игры украинской команды при наставнике Шевченко и итальянских специалистах в тренерском штабе. Тринадцатого июня Украина уступила в тяжелейшем матче Нидерландам со счетом 2:3.

Предстоящий матч пропустят Евгений Коноплянка и Виталий Буяльский из-за травм. Также из основного списка выпал голкипер Реала Андрей Лунин. Но в обойме команды находятся ее лидеры — Руслан Малиновский, Александр Зинченко и Виктор Цыганков. Также Шевченко оставил в окончательном списке Андрея Ярмоленко.

Северная Македония не смогла пробиться на турнир через классический отбор. Но оформить путевку на Евро-2020 подопечные Игоря Ангеловского сумели через стыковые матчи за счет побед над Косово (2:1) и Грузией (1:0) в финале. Сборная Македонии впервые участвует в Чемпионате Европы. 13 июня Македония в матче с Австрией проиграла со счетом 3:1. В предстоящем матче с Украиной им придется не легко.

В заявке Северной Македонии без сюрпризов — сыграет капитан Горан Пандев, хавбек Наполи Элиф Элмас и форвард АЕКа Иван Тричковски.

По прогнозу на Евро-2020 от экспертов, украинская сборная оправдает статус фаворита, а сам матч получится низовым. Номинальные хозяева имеют свежий опыт побед над Северной Македонией, которая сейчас заметно уступает сопернику по подбору исполнителей.