72-летний мариуполец выиграл одесский полумарафон

16.06.2021 16:00

В Одессе 72-летний мариуполец Николай Лещенко выиграл полумарафон в своей возрастной категории, сообщает Depo.Донбасс.

"Николай Лещенко стал победителем забега 6th Tavria V Odesa Half Marathon 2021, в возрастной категории 70+. Расстояние в 21 км он преодолел чуть более, чем за 1,5 часа. В забеге принимали участие около 1 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Сам чемпион почтенного возраста говорит, что бегает каждый день уже более 35 лет.

"Бегаю возле моря. В Мариуполе меня знают все соседи. Начал бегать где-то в 35 лет", — рассказал Лещенко.