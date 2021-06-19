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«Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»
19.06.2021 13:00
«Шахтер» официально объявил о подписании форварда «Аякса» Лассина Траоре, сообщает SPORT.UA.
Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 5 лет – до лета 2026 года. Сумма трансфера не называется. По информации СМИ, она составила примерно 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету 20-летнего Траоре 8 голов и 8 ассистов в 18 матчах за «Аякс» во всех турнирах.
Теги: Нидерланды, контракт, форвард, ФК "Шахтёр"
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