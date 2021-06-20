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Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия
20.06.2021 17:00
В понедельник, 21 июня, на Евро-2020 состоится матч третьего тура группы C - сборная Украины встретится с Австрией. Букмекеры отдают минимальное предпочтение украинцам, но в целом ожидают ничейную игру, сообщает ZN.
Напомним, в первом туре Украина уступила Нидерландам (2:3), а во втором обыграла Северную Македонию (2:1). Австрийцы разобрались с македонцами (3:1) и также проиграли Нидерландам (0:2).На победу Украины можно поставить с коэффициентов 3.58, на ничью - 1.95, а на триумф австрийцев - 3.84.
Теги: Украина, футбол, Австрия, Чемпионат Европы, прогноз, букмекер
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