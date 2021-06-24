Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

24.06.2021 08:00

Сборная Украины по футболу по итогам группового турнира вышла в плей-офф Евро-2020. Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря заключительным результатам матчей в группе Е Испания - Словакия (5:0), Швеция - Польша (3:2) сборная Украины вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в шести группах, и продолжит выступление на Евро-2020.

Соперником сборной Украины в 1/8 финала будет команда Швеции. Поединок пройдет 29 июня в шотландском Глазго.