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Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

24.06.2021 08:00
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Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу по итогам группового турнира вышла в плей-офф Евро-2020. Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Благодаря заключительным результатам матчей в группе Е Испания - Словакия (5:0), Швеция - Польша (3:2) сборная Украины вошла в четверку лучших команд, занявших третьи места в шести группах, и продолжит выступление на Евро-2020.
Соперником сборной Украины в 1/8 финала будет команда Швеции. Поединок пройдет 29 июня в шотландском Глазго.



Теги: Украина, футбол, Чемпионат Европы
 
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