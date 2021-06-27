Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом (ВИДЕО)

27.06.2021 09:00

В ночь с 26 на 27 июня в американском Лас-Вегасе бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел бой с японцем Масайоши Накатани, сообщает ZN.

Уже в первом раунде Ломаченко получил рассечение после столкновения головами с соперником, но это не мешало ему демонстрировать полное превосходство на ринге.

Накатани не помогли длинные руки и превосходство в росте - атаки японца не достигали цели, а мастерские удары Василия регулярно завершались точными попаданиями.

Уже в пятом раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун, после чего японец сумел встать, но оказывать реальное сопротивление украинцу уже не мог. Василий минимально сбавил темп и довел дело до технического нокаута - после ряда успешных атак Ломаченко рефери остановил избиение в девятом раунде.