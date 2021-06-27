- Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом (ВИДЕО)09:00
- Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-202008:00
- Аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в 1/8 финала Евро-202012:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия17:00
- «Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»13:00
- Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)10:00
- Прогноз букмекеров на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония15:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- 72-летний мариуполец выиграл одесский полумарафон16:00
- ФК "Шахтер" объявил о создании женской команды16:00
Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом (ВИДЕО)
В ночь с 26 на 27 июня в американском Лас-Вегасе бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко провел бой с японцем Масайоши Накатани, сообщает ZN.
Уже в первом раунде Ломаченко получил рассечение после столкновения головами с соперником, но это не мешало ему демонстрировать полное превосходство на ринге.
Накатани не помогли длинные руки и превосходство в росте - атаки японца не достигали цели, а мастерские удары Василия регулярно завершались точными попаданиями.
Уже в пятом раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун, после чего японец сумел встать, но оказывать реальное сопротивление украинцу уже не мог. Василий минимально сбавил темп и довел дело до технического нокаута - после ряда успешных атак Ломаченко рефери остановил избиение в девятом раунде.
Теги: бокс, нокаут, Василий Ломаченко
- На Луганщине заработали первые два центра вакцинации от COVID-1911:00
- В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО15:00
- В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ11:00
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела у Песок09:00
- На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК17:00
- Луганск отправил в крымскую Ялту 10 тонн питьевой воды16:00
- На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций15:00
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов14:00
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию11:00
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля13:00
- На Луганщине заработали первые два центра вакцинации от COVID-1911:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня10:00
- Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом (ВИДЕО)09:00
- "Укрзализныця" объявила о задержке ряда поездов из-за непогоды17:00
- В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 июня13:00
- В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ11:00
- Где можно привиться от COVID-19 на этих выходных10:00
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела у Песок09:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- В ОРДО "компенсировали" рост пенсий повышением тарифов на ЖКУ
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию
- В ОРДО заявили о возобновлении автобусного сообщения с ОРЛО
- Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов
- На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины
- Луганск отправил в крымскую Ялту 10 тонн питьевой воды
- Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины