Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)

30.06.2021 09:00

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

Счет в матче на 26 минуте открыли украинцы, гол на счету Зинченко. На 42 минуте шведы отыгрались благодаря удару Форсберга и рикошету.

В основное время выявить победителя не удалось, команды продолжили борьбу за выход в 1/4 финала Евро в экстратайме. На 121 минуте Довбик головой с фланга забил решающий гол в ворота противника. Следует отметить, что в середине первого экстратайма защитник шведов Даниэльсон был удален с поля за жесткий фол против украинского форварда Артема Беседина.

Таким образом, Украина выходит в четвертьфинал Евро. В ближашую субботу, 3 июля наша сборная встретится на поле со сборной Англии.