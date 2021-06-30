Главная / Новости / Спорт / Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)09:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина16:00
- Ломаченко победил Накатани техническим нокаутом (ВИДЕО)09:00
- Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-202008:00
- Аналитики оценили шансы сборной Украины на выход в 1/8 финала Евро-202012:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия17:00
- «Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»13:00
- Украина обыграла Македонию на Евро-2020 (ВИДЕО)10:00
- Прогноз букмекеров на матч Евро-2020 Украина – Северная Македония15:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)
30.06.2021 09:00
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.
Счет в матче на 26 минуте открыли украинцы, гол на счету Зинченко. На 42 минуте шведы отыгрались благодаря удару Форсберга и рикошету.
В основное время выявить победителя не удалось, команды продолжили борьбу за выход в 1/4 финала Евро в экстратайме. На 121 минуте Довбик головой с фланга забил решающий гол в ворота противника. Следует отметить, что в середине первого экстратайма защитник шведов Даниэльсон был удален с поля за жесткий фол против украинского форварда Артема Беседина.
Таким образом, Украина выходит в четвертьфинал Евро. В ближашую субботу, 3 июля наша сборная встретится на поле со сборной Англии.
Теги: Украина, футбол, Швеция, Чемпионат Европы, победа
Читайте также:
- Жеребьевка Евро-2012. Зидан отправил в Донецк французов и англичан!
- Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина
- Голландские СМИ предрекают Украине экономический рост после Евро-2012
- Ибрагимович "отличился". Нападающий сбежал с матча с Украиной после первого тайма
- Шевченко: "Отсутствие Ибрагимовича – плюс для нас"
- Букмекеры принимают ставки на победителя Евро-2012
- Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО08:00
- В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля17:00
- В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"15:00
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек12:00
- В зоне ООС 3 обстрела за сутки, боец ВСУ ранен08:00
- Центр предоставления админуслуг начал работу в прифронтовой Марьинке17:00
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"15:00
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью11:00
- За сутки на Донбассе враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один украинский воин09:00
- В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня10:00
- Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)09:00
- Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО08:00
- В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля17:00
- Букмекеры дали прогноз на матч Швеция - Украина16:00
- В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"15:00
- Кабмин отложил очередное повышение пенсий14:00
- Евросоюз не признаёт индийскую AstraZeneca13:00
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня11:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- В СЦКК показали последствия вчерашнего обстрела террористами Красногоровки
- Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля
- В ближайшие дни дожди, грозы и шквалы накроют большую часть Украины
- В ОРЛО анонсировали повышение коммунальных тарифов с 1 июля
- 28 июня КПВВ на Донбассе пересекли 3488 человек
- В ОРДЛО возобновляют движение поезда "Ясиноватая-Луганск"
- В Северодонецке заработал водный аттракцион "Чудо-юдо"
- В Мариуполе открыли пляж для людей с инвалидностью
- Рада отменила "пограничные" штрафы для жителей ОРДЛО
- В Черном море начались международные учения Sea Breeze 2021