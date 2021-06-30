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Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)

30.06.2021 09:00
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Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020 (ВИДЕО)

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины по футболу победила сборную Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.
Счет в матче на 26 минуте открыли украинцы, гол на счету Зинченко. На 42 минуте шведы отыгрались благодаря удару Форсберга и рикошету.
В основное время выявить победителя не удалось, команды продолжили борьбу за выход в 1/4 финала Евро в экстратайме. На 121 минуте Довбик головой с фланга забил решающий гол в ворота противника. Следует отметить, что в середине первого экстратайма защитник шведов Даниэльсон был удален с поля за жесткий фол против украинского форварда Артема Беседина.
Таким образом, Украина выходит в четвертьфинал Евро. В ближашую субботу, 3 июля наша сборная встретится на поле со сборной Англии.



Теги: Украина, футбол, Швеция, Чемпионат Европы, победа
 
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