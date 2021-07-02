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Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Англия
02.07.2021 14:00
Национальная сборная Украины по футболу сыграет в субботу, 3 июля, с командой Англии матч 1/4 финала чемпионата Европы. В этом поединке букмекеры отдают предпочтение британским футболистам, передает Укринформ.
Компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 9,00, на ничью - 4,50, на выигрыш Англии - 1,44.
Сборные Украины и Англии сыграют в восьмой раз. В активе «сине-желтых» одна победа при двух ничьих и четырех поражениях (разница мячей 3:9). Последний раз команды встречались в квалификации чемпионата мира-2014 и дважды разошлись миром - 1:1 в Лондоне и 0:0 в Киеве.
Напомним, поединок Украина - Англия состоится на 72-тысячном Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 22.00 по киевскому времени.
Теги: Украина, Чемпионат Европы, прогноз, Англия, букмекер
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