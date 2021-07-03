В Мариуполе стартовал молодежный фестиваль по стронгмену

03.07.2021 17:00

В Мариуполе открылся молодежный фестиваль по стронгмену Strong Games 2021, сообщает MRPL.CITY.

Состязания стартовали на площади Свободы. В целом будут работать порядка пяти фитнес-локаций.

«Мариуполь – самый спортивный город Украины. Самая активная молодежь города уже начала тренировки. Мариупольцы, просыпайтесь и присоединяйтесь к нам. Хорошее настроение обеспечено», – отметил соорганизатор фестиваля, известный мариупольский спортсмен, стронгмен Александр Лашин.

По его словам, для проведения мероприятия в Мариуполь привезли порядка 20 тонн «железа», а также специальное оборудование – покрышки, большие гири, чемоданы.

Подробный тайминг:

Локация «Стронгмен»

12:00 – 14:00 – Турнир «Самая сильная семья Украины 2021»

15:00 – 18:00 – Этап кубка Украины по стронгмену

Локация «Сцена»

10:00 – Зумба

10:30 – функциональная тренировка Fitstar

11:00 – Тай–бо

14:00 – функциональная тренировка Fitstar

14:30 – Kangoojumps

18:30 – Зумба

18:30 – Тай–бо

19:00 – Kangoojumps.