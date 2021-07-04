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Украина покинула Евро-2020 после поражения от Англии (ВИДЕО)

04.07.2021 09:00
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Украина покинула Евро-2020 после поражения от Англии (ВИДЕО)

Сборная Украины "всухую" проиграла Англии, пропустив четыре гола. После этого выступление сине-желтых на Евро-2020 завершено, сообщает Корреспондент.net.
Британцы с первых минут взяли игру под контроль. Это вылилось в быстрый гол Харри Кейна на 4 минуте после разрезной передачи Рахима Стерлинга.
После гола ситуация на поле сильно не поменялась, хотя Украина почаще ходила вперед и складывалось ощущение, что в один момент Англия вполне может ошибиться в защите и украинские игроки этим воспользуются. Но в первом тайме этого не произошло и Англия выиграла его со счетом 1:0.
А второй тайм стал просто катастрофичным для Украины. Англия забила трижды в наши ворота, включая голы после стандартов.
На 46 минуте Харри Магуайр забил головой с передачи Люка Шоу. И после этого уже показалось, что результат сделан.
Так и вышло, ведь дальше забивали только англичане. Харри Кейн оформил дубль на 50-й минуте.
А Джордан Хендерсон поставил точку в разгроме. Остаток матча команды фактически доигрывали. Англия позволяла себе опасно играть сзади, но это не привело к хотя бы одному голу Украины.
В итоге 4:0 для Англии, которая в полуфинале сыграет с Данией. Украина же завершила выступления на Евро-2020 в четвертьфинале.



Теги: Украина, футбол, Чемпионат Европы, Англия
 
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