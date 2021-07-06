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Грузинский легионер "Шахтера" перешел в "Копенгаген"
06.07.2021 16:00
Согласно сообщению на официальном сайте донецкого "Шахтера", клуб завершил сотрудничество с грузинским центральным защитником Давидом Хочолавой, который теперь будет выступать в составе датского "Копенгагена".
28-летний футболист перешел в стан "горняков" из одесского "Черноморца" летом 2017-го года, после чего провел 83 матча, забив при этом три гола.
На его счету три завоеванных вместе с командой титула чемпиона Украины (2018, 2019, 2020), а также две победы в Кубке Украины (2018, 2019) и Суперкубке Украины (2017).
Теги: Грузия, Копенгаген, защитник, трансфер, ФК "Шахтёр"
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