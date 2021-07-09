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Донецкий футбольный клуб снялся с чемпионата УПЛ
09.07.2021 09:00
Футбольный клуб "Олимпик" заявил о снятии с розыгрыша украинской Премьер-лиги и приостановлении деятельности. Об этом информирует пресс-служба клуба.
"Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку", - говорится в сообщении.
"Олимпик" был создан в 2001 году в Донецке. После начала войны на Донбассе клуб переехал на подконтрольную Украине территорию. Лучшим достижением команды было 4 место в сезоне-2016/17. В 2017 году "Олимпик" играл в квалификации Лиги Европы.
Теги: Донецк, Чемпионат Украины, ФК "Олимпик"
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