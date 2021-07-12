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Италия во второй раз стала чемпионом Европы (ВИДЕО)
Победителем Евро-2020 стала сборная Италии. В финале итальянцы обыграли сборную Англии. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2, сообщает Спорт-Экспресс.
На второй минуте англичан вывел вперед Люк Шоу. Защитник замкнул фланговый навес от Кирана Триппьера и отправил мяч в ворота. Это самый быстрый гол в истории финалов Евро.
Сравнял результат на 67-й минуте Леонардо Бонуччи. Итальянец добил мяч, который отлетел от штанги после удара Марко Верратти. Он стал самым возрастным автором гола в истории финалов турнира (34 года и 71 день). В дополнительное время счет не изменился.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Теги: футбол, Италия, Чемпионат Европы, победитель
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