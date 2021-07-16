ФК «Шахтер» представил новую игровую форму (ВИДЕО)

16.07.2021 12:00

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» представил игровую форму от Puma сезона 2021/22. Презентация состоялась 15 июля в «Украинском доме» в Киеве.

Новый домашний комплект формы — оранжевые футболки и черные шорты. В выездном комплекте будет черная футболка.

Также впервые был представлен женский комплект формы. С нового сезона у «Шахтера» будет и женская команда.

Это первый год сотрудничества «Шахтера» со спортивным брендом Puma. Ранее стороны заключили пятилетний контракт.

До этого у «Шахтера» был контракт с Nike.