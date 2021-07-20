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Шахтер начал продажу билетов на матч против Генка
В понедельник, 19 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что донецкий Шахтер сыграет против бельгийского Генка.
Первый поединок состоится в Бельгии 3 августа, а ответный – 10 августа в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Как сообщает пресс-служба "горняков", в продажу поступили билеты на этот поединок. В период с 20 по 21 июля приоритетное право покупки билетов будет у владельцев абонементов сезона-2021/22, причем для них будут специальные скидки.
С 22 июля билеты поступят в свободную продажу. Их можно будет приобрести на официальном сайте Шахтера и в мобильном приложении "горняков", на сайтах-партнерах клуба, а также в кассах НСК Олимпийский в день матча.
Самый дешевый билет на матч можно приобрести за 70 гривен, а самый дорогой – за 6 тысяч гривен.
Теги: продажа, билеты, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
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