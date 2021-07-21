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Бой Усик – Джошуа объявлен официально
21.07.2021 10:00
Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) объявлен официально, сообщает LIGA.
Поединок пройдет 25 сентября на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. На кону поединка – чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британский боксер. В контракте на бой прописана опция реванша.
Для Усика предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе после побед над Чаззом Уизерспуном и Дереком Чисорой. Последнего Александр победил в октябре прошлого года.
Джошуа в последнем бою нокаутировал болгарина Кубрата Пулева, защитив чемпионские пояса.
Теги: бокс, бой, контракт, Александр Усик, Энтони Джошуа
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