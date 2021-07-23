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На официальном сайте Олимпиады исправили карту с "российским" Крымом

23.07.2021 12:00
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На официальном сайте Олимпиады исправили карту с "российским" Крымом

Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 исправили карту Украины, на которой ранее указали границу между материковой Украиной и оккупированным РФ Крымом. Как информирует Цензор.НЕТ, ее можно увидеть на официальном сайте игр в разделе Olympics Cheer Zone.
Теперь во всплывающем окошке "OLYMPICS – Cheer zone" карта Украины изображена корректно. Крым больше не отделен от Украины границей.
Окно с картой Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи.



Теги: Украина, Крым, Токио, карта, олимпиада
 
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