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"Шахтер" начал новый сезон с победы над "Ингульцом"
В первом туре украинской Премьер-лиги в сезоне 2021/2022 донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 переиграл "Ингулец" из Петрово, сообщает УП.
Матч прошел в субботу 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". Уже на 12-й минуте "Шахтер" повел в счете. После прострела с фланга от Манора Соломона Лассина Траоре переправил мяч в ворота - 1:0.
"Горняки" еще в первом тайме могли сделать счет разгромным, но забили всего один мяч. На 29-й минуте переиграл вратаря ударом метров с десяти Алан Патрик – 2:0. "Ингулец" имел также один шанс поразить ворота донецкой команды. После ошибки Николая Матвиенко у своей штрафной Артем Ситало не сумел переиграть Анатолия Трубина.
Заключительный тайм до 80-й минуты прошел по сценарию "Шахтера". Дважды был близок к успеху Соломон. После его удара мяч сначала задел штангу, а затем уже великолепный сейв выдал вратарь "Ингула" Евгений Гальчук.
На 81-й минуте "Ингулец" один гол отквитал. После паса во вратарскую площадку пробил мимо Трубина Макйл Стефен – 2:1. В заключительные минуты "Шахтер" начал играть на отбой, но "Ингулец" больше, чем на один гол в этой игре не наиграл.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, победа, ФК "Шахтёр"
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