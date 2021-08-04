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"Шахтер" обыграл "Генк" в первом матче квалификации ЛЧ-2021/22 (ВИДЕО)
04.08.2021 08:00
В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 в гостях победил бельгийский "Генк". Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Мячи забили Пол Онуачe (39 минута) - в составе "Генка"; Тете (63, с пенальти), Алан Патрик (81) - у "Шахтера".
Ответный поединок пройдет 10 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Теги: Лига Чемпионов, победа, ФК "Шахтёр"
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