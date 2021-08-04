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Жан Беленюк завоевал первое "золото" для Украины на олимпиаде в Токио-2020
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выступающий в категории до 87 кг, а также депутат Верховной Рады Украины завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио, сообщает Корреспондент.
Накануне Беленюк уверенно вышел в финал на второй для себя Олимпиаде подряд. В Рио-2016 при спорном судействе он проиграл в финале и завоевал серебро.
В этом году Жан в финале встречался с венгром Виктором Лоренцом, с которым, по признанию Беленюка, он встречался около 10 раз и ни разу не проиграл.
Так случилось и сегодня. Жан тактически грамотно провел первый период, который проиграл 0:1, но во втором периоде Беленюк был активнее, сравнял счет благодаря баллу за активность, а дальше в партере провел два наката и вышел вперед 5:1. Победный счет украинец удержал.
Это первая золотая медаль Украины на этой Олимпиаде. До этого у нас было два серебра и шесть бронзовых медалей, в том числе накануне серебро Олимпиады в Токио выиграл еще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов.
Смотрите все результаты украинцев в Токио за 4 августа.
Теги: Украина, Токио, олимпиада, золотая медаль, Жан Беленюк
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