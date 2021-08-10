Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Генк"

10.08.2021 09:00

Сегодня "Шахтер" сойдется в ответном противостоянии с "Генком" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Де Дзерби, сообщает Football.ua.

Так, на победу "Шахтера" предлагается коэффициент 1,80, тогда как потенциальный успех "Генка" оценивается показателем 4,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,85.

Игра пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Смотреть прямую трансляцию матча "Шахтер" – "Генк" можно будет в 20:30 на канале Футбол 1 и платформе OLL.TV.

Первый поединок в Бельгии завершился победой "Шахтера" – 1:2. Минимальную победу горнякам принесли голы Тете (с пенальти) и Алана Патрика.

В следующей стадии плей-офф победитель пары "Шахтер" – "Генк" сыграет с победителем пары "Монако" – "Спарта" Прага (2:0 после первого матча в пользу французов).