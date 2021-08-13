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Завтра женская команда ФК "Шахтер" сыграет свой первый официальный матч

13.08.2021 15:00
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Завтра женская команда ФК "Шахтер" сыграет свой первый официальный матч

14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок в группе Б Первой лиги. Об этом сообщает сайт ФК "Шахтер".
Соперником станет кропивницкая «Багира». Встреча пройдет в Петрово, прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале клуба.



Теги: Чемпионат Украины, матч, ФК "Шахтёр", женщины
 
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