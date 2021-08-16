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Букмекеры сделали прогноз на матч ЛЧ "Монако" - "Шахтер"
16.08.2021 15:00
Во вторник, 17 августа, донецкий "Шахтер" проведет матч на выезде против "Монако" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает ZN.UA.
Букмекеры считают фаворитом противостояния клуб из чемпионата Франции. На победу "Монако" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,71, на ничью - 3,80, а на успех дончан - 4,90.
Наиболее вероятным точным исходом игры аналитики считают победу "Монако" со счетом 1:0, коэффициент на которую составляет 7,30.
Коэффициент на проход "Монако" по итогам двух матчей в групповой раунд ЛЧ составляет 1,60, "Шахтера" - 2,34.
Теги: Монако, прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
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