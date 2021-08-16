Букмекеры сделали прогноз на матч ЛЧ "Монако" - "Шахтер"

16.08.2021 15:00

Во вторник, 17 августа, донецкий "Шахтер" проведет матч на выезде против "Монако" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает ZN.UA.

Букмекеры считают фаворитом противостояния клуб из чемпионата Франции. На победу "Монако" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,71, на ничью - 3,80, а на успех дончан - 4,90.

Наиболее вероятным точным исходом игры аналитики считают победу "Монако" со счетом 1:0, коэффициент на которую составляет 7,30.

Коэффициент на проход "Монако" по итогам двух матчей в групповой раунд ЛЧ составляет 1,60, "Шахтера" - 2,34.