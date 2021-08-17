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В День Независимости на Донбассе проведут межрегиональный полумарафон
В день 30-й годовщины Независимости Украины на Донбассе состоится Первый межрегиональный полумарафон "Чумацкий шлях" по маршруту город Бахмут Донецкой области - город Попасная Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
"С древних времен Чумацкий шлях был дорогой жизни, а по дороге, по которой будут следовать полумарафонцы, сотни лет назад чумаки возили бахмутскую соль в города и села Луганщины.
И в современной истории этот путь - знаковый и символический, им украинские бойцы в июле 2014 года шли освобождать Попасную от незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.
Забег на расстояние 21 км от Бахмута до Попасной запланирован на 24 августа с 8-00 до 11-00 часов.
Стартуют спортсмены от выезда из Бахмута на перекрестке трассы М06 и дороги Т0504 (поворот на Попасную), а финишируют на въезде в Попасную возле памятного знака бойцам батальона «Донбасс».
Во время мероприятия участников будет сопровождать полиция и скорая помощь. По маршруту обеспечивается питьевая вода.
Для спортсменов из Луганщины будет обеспечиваться трансфер Северодонецк - Бахмут - Попасная - Северодонецк.
Регистрация участников по номеру телефона: (063)592-75-67.
Теги: марафонский бег, День Независимости, Попасная, Бахмут
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