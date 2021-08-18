Последние новости раздела
- УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу10:00
- "Шахтер" минимально обыграл "Монако" (ВИДЕО)08:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- В День Независимости на Донбассе проведут межрегиональный полумарафон14:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч ЛЧ "Монако" - "Шахтер"15:00
- Женская команда "Шахтера" в своем первом официальном матче разгромила соперниц15:00
- Завтра женская команда ФК "Шахтер" сыграет свой первый официальный матч15:00
- В "ДНР" предложили украинской легкоатлетке Магучих получить российское гражданство15:00
- Шахтер вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)09:00
- Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Генк"09:00
УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу
18.08.2021 10:00
Исполняющим обязанности главного тренера Национальной сборной Украины по футболу назначен чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков. Об этом в ночь на среду, 18 августа, сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.
"Александр Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял Исполком Украинской ассоциации футбола", - говорится в сообщении.
По словам Павелко, Петраков - "всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны".
Теги: футбол, тренер, Сборная Украины
- Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого15:00
- В Луганске продлили работу городского транспорта13:00
- В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания11:00
- На Донбассе за сутки 11 нарушений режима тишины, ранен боец ВСУ09:00
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке17:00
- В Краматорске испытали 80-метровый флагшток16:00
- В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году15:00
- Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа13:00
- Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО12:00
- В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО13:00
- Нацбанк выпустил две памятные банкноты к юбилею независимости Украины17:00
- Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донбасса16:00
- Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого15:00
- В России арестовали беглого "министра ДНР"14:00
- В Луганске продлили работу городского транспорта13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 августа12:00
- В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания11:00
- УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу10:00
- На Донбассе за сутки 11 нарушений режима тишины, ранен боец ВСУ09:00
- "Шахтер" минимально обыграл "Монако" (ВИДЕО)08:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Индийский штамм «Дельта»: как не допустить новой волны COVID-19?14:00
- Гоксбет — характеристики и предложения онлайн казино17:00
- Свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат – зеленый свет для туризма15:00
- В ОРДО "национализировали" тренировочную базу "Шахтера"
- В Госдуме РФ пообещали решить проблему с очередями на границе России с ОРДЛО
- Медики Славянска вышли на акцию протеста
- Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО
- В COVID-больнице Донецка произошла авария на кислородоподающем оборудовании
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке
- Нацкорпус провел в Киеве акцию "Остановим капитуляцию" (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 16 по 22 августа
- Ко Дню Независимости «Укрзализныця» продлит маршрут поезда Киев-Харьков до Донбасса
- В оккупированном Донецке провели "международный" турнир "Кибер-Донбасс"