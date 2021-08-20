Главная / Новости / Спорт / Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)09:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- УАФ назначила нового главного тренера сборной Украины по футболу10:00
- "Шахтер" минимально обыграл "Монако" (ВИДЕО)08:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- В День Независимости на Донбассе проведут межрегиональный полумарафон14:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч ЛЧ "Монако" - "Шахтер"15:00
- Женская команда "Шахтера" в своем первом официальном матче разгромила соперниц15:00
- Завтра женская команда ФК "Шахтер" сыграет свой первый официальный матч15:00
- В "ДНР" предложили украинской легкоатлетке Магучих получить российское гражданство15:00
Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)
20.08.2021 09:00
В рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" на выезде разгромно уступила "Рапиду" из Австрии, сообщает iSport.ua.
Венский коллектив вышел вперед уже в первом тайме после грубой ошибки Шевченко и Вернидуба.
Во втором тайме подопечные Виктора Скрипника сумели создать большое количество моментов у ворота "Рапида", но забить не вышло. Хозяева грамотно воспользовались пустыми зонами и ошибками обороны "Зари", что привело к еще двум голами. Сначала Кара забил второй, а затем Грюлль установил окончательный счет встречи - 3:0.
Ответный поединок "Заря" - "Рапид" состоится 26 августа.
Теги: футбол, Лига Европы, ФК "Заря"
- ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи08:00
- В "ЛНР" объявили очередные сборы резервистов16:00
- Пяти районам Донецка ограничили подачу воды15:00
- На Донбассе смертельно ранен украинский военный11:00
- Баллотирующийся в Госдуму РФ экс-главарь "ДНР" задекларировал нулевой доход09:10
- Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого15:00
- В Луганске продлили работу городского транспорта13:00
- В Маруполе хотят ввести обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания11:00
- На Донбассе за сутки 11 нарушений режима тишины, ранен боец ВСУ09:00
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке17:00
- Луганская "Заря" стартовала в еврокубках с разгромного поражения (ВИДЕО)09:00
- ООН передала в ОРДО 78 тонн гумпомощи08:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты17:00
- В "ЛНР" объявили очередные сборы резервистов16:00
- Пяти районам Донецка ограничили подачу воды15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 августа14:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- МИД огласил список участников Крымской платформы12:00
- На Донбассе смертельно ранен украинский военный11:00
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме18:00
- Почему Александр Петраков — отличный выбор для сборной Украины по футболу13:00
- Пользователи стали требовательнее к мониторам ПК09:00
- Лучшие букмекеры Донбасса: как выбрать контору для ставок на спорт?19:30
- Сила укола: как вакцины спасли человечество15:00
- Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе18:00
- Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-1918:00
- «За» и «против» легализации медицинского каннабиса17:00
- Закон о коренных народах. Зачем он Украине?17:00
- Как уберечься от пищевых отравлений летом?13:00
- Стала известна программа празднования Дня шахтера в Донецке
- Опубликован текст законопроекта о переходном периоде в Крыму и ОРДЛО
- Баллотирующийся в Госдуму РФ экс-главарь "ДНР" задекларировал нулевой доход
- В ОРДО обещают устранить очереди на КПП "Мариновка"... к 2023 году
- В Краматорске испытали 80-метровый флагшток
- Кабмин одобрил Стратегию экономического развития Донбасса
- Пророссийские боевики ранили мирную жительницу Золотого
- 2 секрета уверенного сигнала Wi-Fi в доме
- Свыше 720 человек воспользовались гумкоридором на пропускном пункте под Донецком 16 августа
- Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы