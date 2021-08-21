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Зеленский принял участие в челлендже #здороваукраїна30 (ВИДЕО)

21.08.2021 15:00
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Зеленский принял участие в челлендже #здороваукраїна30 (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский принял спортивно-патриотический челендж #здороваукраїна30 и передал его главе НОК Сергею Бубке и спортсменам-олимпийцам. Видеозапись челенджа Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.
"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, Президент України, приймаю челендж #здороваукраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!
Отже: 1. Одягни вишиванку. 2. Виконай свою улюблену фізичну вправу 30 разів. 3. Познач людину, якій передаєш челендж. Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету! #здороваукраїна30", - написал Зеленский в комментарии к видео.



Теги: здоровье, День Независимости, флешмоб, Зеленский
 
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