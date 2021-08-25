Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы

25.08.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы

В четверг, 26 августа, луганская Заря проведет ответный матч в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы-2021/22 против венского Рапида, сообщает iSport.ua.
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале "Униан".
По мнению специалистов, чуть больше шансов на победу в предстоящем противостоянии у подопечных Виктора Скрипника.
В букмекерских конторах на победу луганского коллектива можно поставить с коэффициентом 2,25, в то время как триумф команды из Австрии здесь оценили в 2,85.
На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 3,85.
При этом эксперты не сомневаются, что в групповой этап Лиги Европы пробьется Рапид. Этот исход оценили в 1,03. А вот на проход команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 12,23.
Отметим, что в первом матче, который состоялся 19 августа в Австрии, Заря потерпела поражение со счетом 0:3.



Теги: прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Рапид" Вена, ФК "Заря"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх