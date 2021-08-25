Заря - Рапид: прогноз на матч Лиги Европы

25.08.2021 17:00

В четверг, 26 августа, луганская Заря проведет ответный матч в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы-2021/22 против венского Рапида, сообщает iSport.ua.

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале "Униан".

По мнению специалистов, чуть больше шансов на победу в предстоящем противостоянии у подопечных Виктора Скрипника.

В букмекерских конторах на победу луганского коллектива можно поставить с коэффициентом 2,25, в то время как триумф команды из Австрии здесь оценили в 2,85.

На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 3,85.

При этом эксперты не сомневаются, что в групповой этап Лиги Европы пробьется Рапид. Этот исход оценили в 1,03. А вот на проход команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 12,23.

Отметим, что в первом матче, который состоялся 19 августа в Австрии, Заря потерпела поражение со счетом 0:3.