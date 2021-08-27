Заря второй раз проиграла Рапиду и выбыла из Лиги Европы (ВИДЕО)

27.08.2021 09:00

В рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы луганская Заря на своем поле принимала венский Рапид, сообщает iSport.

Гости выигрывали в два мяча уже к 15-й минуте. Отметились Марко Грюль и Лео Греймл. На 40-й минуте Александр Гладкий с передачи Сергея Булецы отыграл один гол.

В середине второго тайма Таксиархис Фунтас вернул австрийцам комфортное преимущество в два мяча. Но Заря не собиралась сдаваться: на 87-й минуте Шахаб Захеди сократил отставание в счете, реализовав пенальти.

Ещё через две минуты хозяева заработали второй пенальти, однако в этот раз Гартль уверенно парировал удар Шахаба. В конце концов, финальный свисток зафиксировал поражение луганчан 2:3.

Таким образом Заря проиграла второй матч квалификации Лиги Европы венскому Рапиду (2:6 по сумме двух игр) и теперь сыграет на групповой стадии Лиги конференций.