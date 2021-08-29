В Украине прошел патриотический забег памяти павших воинов (ВИДЕО)

29.08.2021 10:00

В Украине прошел патриотический забег «Шаную воїнів, біжу за героїв України» в знак почтения памяти павших военнослужащих, сообщает Укринформ.

Старт и финиш забега в Киеве был на Майдане Незалежности, и бежать можно было на разные дистанции: 2 км, 5 км, 10 км.

Каждый участник должен был пробежать выбранную им дистанцию с закрепленным на футболке именем знакомого или незнакомого человека, который отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность Украины.

Мероприятие состоялось и в других городах Украины: Винница, Луцк, Днипро, Краматорск, Покровск, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Калуш, Фастов, Кропивницкий, Украинка, Одесса, Харьков, Николаев, Черкассы, Чернигов. В нем приняли участие тысячи людей.

Забег «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» проходит накануне Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который отмечается ежегодно 29 августа.

В этом году мероприятие провели уже в четвертый раз. Первый забег состоялся 25 августа 2018 года в Киеве. Он собрал более 300 человек, среди которых участники боевых действий на востоке Украины, родственники, друзья и побратимы погибших воинов, представители посольства Великобритании, военный атташе посольства США.