ХК "Донбасс" одержал первую победу в Лиге чемпионов

06.09.2021 10:00

"Донбасс" в матче с французским "Руаном" добыл первую в истории украинского хоккея победу в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-центр донецкого клуба.

"Донбасс" начал игру очень активно. "Руану" пришлось много работать в защите и это привело к нарушению правил. Дончане получили право поиграть в большинстве. К сожалению, это преимущество сыграло злую шутку с чемпионом Украины. "Руан" разогнал контратаку в меньшинстве и Антони Гаттиг эффектно закончил ее голом – 0:1.

После перерыва "Донбасс" снова взвинтил темп. На исходе пятой минуты игрового отрезка команде Павла Микульчика наконец-то удалось забить. С передачи Андрея Бирюкова точным броском отметился Олег Шишлянников – 1:1.

Все решил гол Андрея Бирюкова в третьем периоде. Центрфорвард "Донбасса", как выяснилось, стал автором победной шайбы. За свои старания – 1+1 по системе «гол+пас» – Бирюков получил награду лучшему игроку матча.

"Донбасс" выиграл 2:1 и теперь имеет в своем активе 4 очка. Следующий матч дончане проведут также против "Руана". Игра состоится 9 сентября.