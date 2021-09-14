Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?

14.09.2021 15:00

Украинский специалист Андрей Шевченко, недавно покинувший пост главного тренера сборной страны, может возглавить «Динамо». По сообщениям инсайдеров, Шевченко сменит МирчуЛуческу на посту тренера киевского клуба уже следующим летом.

В большей степени назначение будет зависеть от выступления «Динамо» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Букмекерская контора Parimatch считает украинскую команду аутсайдером группы E, в которой также сыграют «Бавария», «Барселона» и «Бенфика».

Если смотреть правде в глаза, то у «Динамо» действительно мало шансов зацепиться даже за третью строчку в группе: «Бавария» и «Барселона» могут потерять очки в матче с украинской командой только при излишней расслабленности, а «Бенфика», определенно рассчитывающая побороться за выход в плей-офф турнира с более именитыми соперниками, будет лезть из кожи вон ради шести очков в матчах с «Динамо».

Если киевский клуб в текущем сезоне займёт последнее место в группе Лиги чемпионов, лишившись возможности продолжить борьбу в еврокубках весной, то можно с уверенностью сказать, что на место Луческу придёт кто-то другой. Может, и Шевченко, если он сам заинтересован в такой работе.

Румынский тренер возглавил «Динамо» летом 2020 года, что вызвало волну недовольства фанатов клуба: дело в том, что Луческу с 2004 по 2016 год был главным тренером принципиальных соперников киевлян — донецкого «Шахтёра». При этом Мирча уже успел выиграть чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны во главе «Динамо», что несколько смягчило реакцию фанатов. Контракт Луческу рассчитан до 2023 года.

Шевченко же в роли главного тренера поработал только в сборной Украины, где на прошедшем чемпионате Европы дошёл до 1/4 финала. После турнира Андрей покинул пост в сборной, и на данный момент он находится без работы.

С точки зрения тренерского опыта, Луческу выглядит сильнее Шевченко: румын привёл «Шахтёр» к победе в Кубке УЕФА (ныне — Лига Европы) в сезоне-2008/09 и стал лучшим тренером Европы в 2009 году.

В пользу Шевченко говорят его молодость и амбициозность, статус воспитанника киевского «Динамо», а также дружеские отношения с Игорем Михайловичем Суркисом — президентом клуба. Плюс работа Шевченко в сборной Украины вызвала исключительно восхищённые отзывы: украинские футболисты в последние годы под руководством экс-форварда «Милана» и «Челси» не только показывали результат, но и играли в смелый и по-настоящему европейский футбол.