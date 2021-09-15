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Шериф - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
15.09.2021 08:00
Сегодня, 15 сентября донецкий "Шахтер" в Молдове встретится с тираспольским "Шерифом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ZN.
На победу подопечных Роберто Де Дзерби можно поставить с коэффициентом 1,82, в то время как триумф хозяев поля оценили в 4,30. На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 3,70.
Матч "Шериф" - "Шахтер" можно будет увидеть на видеосервисе "MEGOGO" и на платформе "Воля TV". Начало игры в 19:45.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
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